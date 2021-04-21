У Франції міністр обурився, що у ресторанах української курятини більше, ніж французької

Міністр уряду Франції обурився тим, що у меню їдалень та ресторанів м’ясо французького виробництва складає надто малу частку, та хоче зобов’язати заклади харчування вказувати країну походження м’яса.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це заявив міністр з питань сільського господарства та продовольства Жюльєн Денорманді.

Міністр назвав абсурдною ситуацію, коли переважну частку м’яса у меню складає імпорт з-поза меж ЄС, зокрема й з України. На його думку, клієнти мають знати країну походження.

"Зараз батьки не знають, звідки привезена курятина, яку дітям пропонують у їдальні. У більшості випадків це птиця з України, з Бразилії, меншою мірою - така, що оброблена у Європі. Але зовсім мало - з Франції, і це абсурдно", - зазначив він.

За його словами, впровадити такі зміни можливо буде вже влітку 2021 року.

"Починаючи з цього літа, буде необхідно, щоб у всіх їдальнях та ресторанах вказували походження м’яса, у тому числі птиці. Батьки мають знати, звідки походять продукти, які їдять їхні діти", - зазначив міністр.

На запитання ведучого про те, чи це для нього питання патріотизму, Денорманді відповів, що це "питання (вочевидь, економічного) суверенітету", і додав, що "курятина з України - це не зовсім те саме, що курятина з Франції".

Як повідомлялося раніше, Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт курятини до країн ЄС на 18,8%, але при цьому стала третім найбільшим постачальником м'яса птиці в цей регіон.