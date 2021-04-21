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Во Франции министр возмутился, что в ресторанах украинской курятины больше, чем французской

Среда, 21 апреля 2021, 13:08

Министр правительства Франции возмутился тем, что в меню столовых и ресторанов мясо французского производства составляет слишком малую долю, и хочет обязать общепит указывать страну происхождения мяса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом заявил министр по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди.

Министр назвал абсурдной ситуацию, когда преобладающую долю мяса в меню составляет импорт из-за пределов ЕС, в том числе и из Украины. По его мнению, клиенты должны знать страну происхождения.

"Сейчас родители не знают, откуда привезена курятина, которую детям предлагают в столовой. В большинстве случаев это птица из Украины, из Бразилии, в меньшей степени - обработанная в Европе. Но ничего - из Франции, и это абсурдно", - отметил он.

По его словам, внедрить такие изменения можно будет уже летом 2021 года.

"Начиная с этого лета, будет необходимо, чтобы во всех столовых и ресторанах указывали происхождение мяса, в том числе птицы. Родители должны знать, откуда происходят продукты, которые едят их дети", - отметил министр.

На вопрос ведущего о том, является ли это для него вопросом патриотизма, Денорманди ответил, что это "вопрос (очевидно, экономического) суверенитета", и добавил, что "курятина из Украины - это не совсем то же, что курятина из Франции".

Как сообщалось ранее, Украина по итогам 2020 года сократила экспорт курятины в страны ЕС на 18,8%, но при этом стала третьим крупнейшим поставщиком мяса птицы в этот регион.

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