Зеленський обговорив із прем'єром Словаччині ситуацію на Донбасі та аеропорт "Ужгород"
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єром Словаччини Едуардом Хегером обговорив ситуацію на Донбасі та питання двостороннього співробітництва.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.
"Окрема увага під час розмови була приділена безпековій ситуації на сході України. Голова уряду Словаччини висловив стурбованість у зв’язку з нарощенням військової присутності РФ біля українських кордонів і запевнив у твердій підтримці Словаччиною суверенітету й територіальної цілісності нашої держави", - йдеться у заяві.
Зеленський та Хегер обговорили актуальні питання у сфері транспорту та прикордонного співробітництва. Глава держави наголосив на зацікавленості української сторони у якомога швидшому відновленні повноцінної роботи Міжнародного аеропорту "Ужгород".
"Розраховую на вашу особисту підтримку в завершенні Словаччиною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою щодо аеропорту "Ужгород" незабаром. Сподіваюся, що вже скоро ми зможемо відновити повноцінну роботу аеропорту", – сказав Зеленський.
Президент України зауважив, що для обох країн важливо, щоб перетин кордону був максимально сприятливим.
"Важливо налагодити спільний прикордонний і митний контроль зі Словаччиною. Це також допоможе нам у боротьбі з контрабандою. Прошу вашого сприяння у прискоренні укладення угоди про спільний прикордонно-митний контроль на кордоні між нашими країнами", – зазначив він.
Нагадаємо, 1 квітня президентка Словаччини Зузана Чапутова призначила Едуарда Хегера новим прем'єр-міністром, закінчивши політичну кризу, що тривала понад місяць.