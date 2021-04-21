Зеленский обсудил с премьером Словакии ситуацию на Донбассе и аэропорт "Ужгород"

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Словакии Эдуардом Хегером обсудил ситуацию на Донбассе и вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Особое внимание во время разговора было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Председатель правительства Словакии выразил обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия РФ у украинских границ и заверил в твердой поддержке Словакией суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в заявлении.

Зеленский и Хегер обсудили актуальные вопросы в сфере транспорта и приграничного сотрудничества. Глава государства подчеркнул заинтересованность украинской стороны в скорейшем восстановлении полноценной работы Международного аэропорта "Ужгород".

"Рассчитываю на вашу личную поддержку в завершении Словакией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения по аэропорту "Ужгород" в скором времени. Надеюсь, что уже скоро мы сможем восстановить полноценную работу аэропорта", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что для обеих стран важно, чтобы пересечение границы было максимально благоприятным.

"Важно наладить совместный пограничный и таможенный контроль со Словакией. Это также поможет нам в борьбе с контрабандой. Прошу вашего содействия в ускорении заключения соглашения о совместном погранично-таможенный контроль на границе между нашими странами", - отметил он.

Напомним, 1 апреля президент Словакии Зузана Чапутова назначила Эдуарда Хегера новым премьер-министром, закончив политический кризис, продолжавшийся более месяца.