Комітет Сенату США підтримав законопроект щодо збільшення військової допомоги Україні

Комітет Сенату США 21 квітня підтримав законопроект щодо безпекового партнерства з Україною, який передбачає у тому числі збільшення військової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Представляючи проєкт, голова Комітету сенатор від Демократичної партії США Боб Менендес назвав його "своєчасним сигналом" на підтримку України.

Він зауважив, що Україна вже сім років захищається від російської агресії.

"Уже сім років після російського вторгнення, українські військові продовжують самовіддано захищати свою Батьківщину від російських сухопутних, морських та кібернападів, які порушують український суверенітет і безпеку. Я з гордістю приєднуюся до сенатора Ріша щодо законопроекту про "Безпекове партнерство з Україною" - пакету довгострокової допомоги, який демонструє нашу двопартійну відданість безпечній Україні. Як ми усі знаємо, безпекова ситуація дедалі погіршується, адже тисячі російських військ накопичуються на кордоні України. Цей законопроект не міг бути більш своєчасним, аби надіслати світу меседж, що ми підтримуємо Україну", - заявив Боб Менендес.

Він додав, що сподівається на швидке ухвалення законопроєкту Сенатом загалом.

Проєкт передбачає, серед іншого, виділення 300 млн доларів на військову підтримку, включно з можливістю надавати летальну зброю, та 4 млн доларів на тренування українських військових.

Крім того, рекомендується призначити спеціального посланника США з питань України.

Також проєкт містить пункт про те, що президент має повідомити Конгрес щодо можливості застосування санкцій проти Nord Stream 2 AG та ще 19 компаній, залучених до будівництва "Північного потоку-2", у рамках пакету Protecting Europe’s Energy Security Act.

Як зазначив сенатор Джим Ріш, цей пункт з’явився на етапі внесення поправок.

"Я переконаний, що усі ці компанії наразі залучені до будівництва "Північного потоку 2". Закон США передбачає, що такі компанії мають потрапити під санкції, і ця поправка має чітко показати намір Конгресу", - зазначив він.

Законопроєкт був внесений в середині березня сенаторами від обох партій. Проєкт внесли сенатори Боб Менендез, Джим Ріш, Роб Портман, Кріс Мерфі, Джон Баррассо та Джин Шахін. Перед цим аналогічний документ вже вносився у липні 2020 року, та вочевидь не встиг пройти усі процедури до виборів, що зумовило необхідність вносити його повторно.