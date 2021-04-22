Комитет Сената США поддержал законопроект об увеличении военной помощи Украине

Комитет Сената США 21 апреля поддержал законопроект о партнерства с Украиной в сфере безопасности, предусматривающий в том числе увеличение военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Представляя проект, председатель Комитета, сенатор от Демократической партии США Роберт Менендес назвал его "своевременным сигналом" в поддержку Украины.

Он отметил, что Украина уже семь лет защищается от российской агрессии.

"Уже семь лет после российского вторжения, украинские военные продолжают самоотверженно защищать свою родину от российских сухопутных, морских и кибератак, которые нарушают украинский суверенитет и безопасность. Я с гордостью присоединяюсь к сенатору Ришу по поводу законопроекта о партнерстве в области безопасности с Украиной - пакета долгосрочной помощи , который демонстрирует нашу двухпартийной преданность безопасности Украины. Как мы все знаем, ситуация с безопасностью ухудшается, ведь тысячи российских войск накапливаются на границе Украины. Этот законопроект не мог бы быть более своевременным, чтобы послать миру сигнал, что мы поддерживаем Украину", - заявил Боб Менендес.

Он добавил, что надеется на скорейшее принятие законопроекта Сенатом в целом.

Проект предусматривает, среди прочего, выделение 300 млн долларов на военную поддержку, включительно с предоставлением летального оружия, и 4 млн долларов на тренировку украинских военных.

Кроме того, рекомендуется назначить специального посланника США по вопросам Украины.

Также проект содержит пункт о том, что президент должен сообщить Конгрессу о возможности применения санкций против Nord Stream 2 AG и еще 19 компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока-2", в рамках пакета Protecting Europe's Energy Security Act.

Как отметил сенатор Джим Риш, этот пункт появился на этапе внесения поправок.

"Я убежден, что все эти компании сейчас участвуют в строительстве" Северного потока 2 ". Закон США предусматривает, что такие компании должны попасть под санкции, и эта поправка должна четко показать намерение Конгресса", - отметил он.

Законопроект был внесен в середине марта сенаторами от обеих партий. Проект внесли сенаторы Боб Менендез, Джим Риш, Роб Портман, Крис Мерфи, Джон Баррассо и Джин Шахин.

Перед этим аналогичный документ уже вносился в июле 2020 года, и вероятно не успел пройти все процедуры до выборов, что обусловило необходимость вносить его повторно.