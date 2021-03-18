У Сенаті США внесли законопроєкт про безпекове партнерство з Україною

Група сенаторів США, представників обох партій, внесла проєкт закону про безпекове партнерство з Україною - Ukraine Security Partnership Act, що передбачає надання безпекової допомоги та стратегічної підтримки.

Про це йдеться в оголошенні авторів ініціативи з Комітету Сенату з питань міжнародних відносин, оприлюдненому 17 березня.

Проєкт внесли сенатори Боб Менендез, Джим Ріш, Роб Портман, Кріс Мерфі, Джон Баррассо та Джин Шахін.

Серед іншого, документ містить пропозиції:

- доповіді про дипломатичну підтримку України з боку США на наступні 5 років

- закликає Держдеп створити робочу групу щодо України разом з європейськими союзниками

- призначити спеціального посланника США з питань України, який був би у тому числі посередником США щодо переговорів у нормандському форматі та сприяв діалогу між країнами Чорноморського регіону

- щорічно виділяти на військову підтримку України до 300 млн доларів, включно з можливістю надавати летальну зброю

- просити Держдеп та Міноборони повідомляти про актуальні потреби українських збройних сил, план для надання безпекової підтримки та рекомендації

- надавати до 4 млн доларів щорічно на тренування українських військових.

Аналогічний документ вже вносився у липні 2020 року, та вочевидь не встиг пройти усі процедури до виборів, що зумовило необхідність вносити його повторно.