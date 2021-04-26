Віцепрем’єр Чехії спростував слова Земана про "дві версії" вибухів на складах

Міністр внутрішніх справ і віцепрем’єр Чехії Ян Гамачек в понеділок спростував слова чеського президента Мілоша Земана про те, що слідчі працюють з двома версіями у справі про організацію росіянами вибуху у Врбетице у 2014 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За словами Гамачека, розслідується тільки один варіант, а саме - що за атакою стояли агенти російської спецслужби ГРУ.

"Наскільки мені відомо, у справі є одна слідча версія", - заявив Гамачек в понеділок.

"Докази настільки очевидні, що я переконаний, що це дійсно відбулося", - додав він. Таким чином, він спростував заяву президента, яку той озвучив на вихідних.

У своїй недільній промові Земан підкреслив, що немає ніяких доказів або свідчень того, що російські агенти знаходилися в приміщенні. Він також розповів про нібито другу версію слідства, згідно з якою вибух в районі розташування боєприпасів був викликаний непрофесійним поводженням з вибуховими речовинами.

Міністр закордонних справ Якуб Кульганек також прокоментував цей випадок в понеділок.

"Чеська дипломатія вижила і їй нема чого соромитися. Хоча жоден міністр закордонних справ не задоволений погіршенням відносин з жодною країною світу, бувають ситуації, коли нічого іншого зробити не можна", - сказав він.

У Чехії низка політиків обурилися виступом президента Мілоша Земана.

Детальніше про "справу Врбетице" у Чехії та її політичні наслідки - у відеоблозі "Європейської правди":