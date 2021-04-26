Вице-премьер Чехии опроверг слова Земана о "двух версиях" взрывов на складах

Министр внутренних дел и вице-премьер Чехии Ян Гамачек в понедельник опроверг слова чешского президента Милоша Земана о том, что следователи работают с двумя версиями по делу об организации россиянами взрыва в Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По словам Гамачека, расследуется только один вариант, а именно - что за атакой стояли агенты российской спецслужбы ГРУ.

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"Насколько мне известно, в деле есть одна следственная версия", - заявил Гамачек в понедельник.

"Доказательства настолько очевидны, что я убежден, что это действительно произошло", - добавил он. Таким образом, он опроверг заявление президента, которое тот озвучил на выходных.

В своей воскресной речи Земан подчеркнул, что нет никаких доказательств или свидетельств того, что российские агенты находились в помещении. Он также рассказал о якобы второй версии следствия, согласно которой взрыв в районе расположения боеприпасов был вызван непрофессиональным обращением со взрывчатыми веществами.

Министр иностранных дел Якуб Кульганек также прокомментировал этот случай в понедельник.

"Чешская дипломатия выжила и ей нечего стесняться. Хотя ни один министр иностранных дел не доволен ухудшением отношений ни с одной страной мира, бывают ситуации, когда ничего другого сделать нельзя", - сказал он.

В Чехии ряд политиков возмутились выступлением президента Милоша Земана.

Подробнее о "деле Врбетице" в Чехии и ее политических последствиях - в видеоблоге "Европейской правды":