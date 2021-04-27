У Байдена готують візит держсекретаря США в Україну – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена готує візит держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в українському уряді, знайоме з ходом переговорів, передає "Європейська правда".

Як зазначається, візит Блінкена може полегшити занепокоєння України щодо потенційної зустрічі Байдена та Путіна цього літа.

"Той факт, що адміністрація Байдена направить свого найбільш високопоставленого дипломата в Україну за кілька тижнів до потенційного саміту, дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує східноєвропейську державу і цінує її як союзника", - повідомляє CNN.

Українські чиновники сподіваються, що Байден знайде час для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським перед переговорами з Путіним, зазначає телеканал.

Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського, поки президент США перебуватиме в Європі цього літа, заявило українське урядове джерело.

Державний секретар уже кілька разів спілкувався зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою з моменту вступу на посаду.