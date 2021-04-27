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У Байдена готовят визит госсекретаря США в Украину - СМИ

Вторник, 27 апреля 2021, 08:59

Администрация президента США Джо Байдена готовит визит госсекретаря Энтони Блинкена в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве, знакомый с ходом переговоров, передает "Европейская правда".

Как отмечается, визит Блинкена может облегчить беспокойство Украине относительно потенциальной встречи Байдена и Путина этим летом.

"Тот факт, что администрация Байдена направит своего самого высокопоставленного дипломата в Украине за несколько недель до потенциального саммита, дает четкий сигнал, что Вашингтон поддерживает восточноевропейское государство и ценит его как союзника", - сообщает CNN.

Украинские чиновники надеются, что Байден найдет время для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским перед переговорами с Путиным, отмечает телеканал.

Визит Блинкена в Украине станет одной из возможностей обсудить потенциальную встреча Байдена-Зеленского, пока президент США будет находиться в Европе этим летом, заявил Украинской правительственный источник.

Государственный секретарь уже несколько раз общался со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой с момента вступления в должность.

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