КС Молдови скасував рішення парламенту, яким у Санду забрали контроль над спецслужбою

Конституційний суд Молдови визнав неконституційним рішення парламенту від 3 грудня, яким президентку Маю Санду позбавили контролю над Службою інформації і безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

27 квітня КС розглянув запити депутатів Сергія Литвиненка і Діну Плингеу, якими вони оскаржували рішення парламенту від 3 грудня позбавити президента будь-яких повноважень у діяльності СІБ, а також вказували, що голосування за цей проєкт відбулося з порушенням процедури.

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Депутат Литвиненко у своєму зверненні аргументував, що парламент забрав у президента фактично всі повноваження щодо СІБ. Раніше законодавство передбачало, що парламент здійснює парламентський контроль, а президент - координує діяльність спецслужби.

Також він вказав на те, що незгодних депутатів позбавили можливості внести поправки, тому що проєкт зареєстрували 1 грудня, а вже 3 грудня проголосували в обох читаннях.

Депутат Плингеу у своєму запиті також акцентував на тому, що проєкт вочевидь мав політичні мотиви і є спробою встановити контроль над важливою держустановою, оскільки лише у червні 2019 року парламент проголосував за повернення президенту повноважень щодо координації діяльності СІБ. Перед цим в кінці 2016 року президента позбавили таких повноважень.

Після обговорення судді оголосили рішення парламенту від 3 грудня неконституційним.

Нагадаємо, 3 грудня парламент Молдови, більшість у якому має "Партія соціалістів" Ігоря Додона та його союзники, проголосував за передання парламенту президентських повноважень щодо СІБ. Зокрема, це можливість пропонувати кандидатуру на керівника спецслужби, затверджувати його заступників та координувати діяльність установи. Розгляд проєкту супроводжувався мітингом прихильників Маї Санду.

Попри протести і спротив опозиції, "соціалісти" за підтримки депутатів від партії "Шор" і Pentru Moldova без обговорення схвалили законопроєкт одразу у двох читаннях.

Згодом на запит опозиційних депутатів КС призупинив дію рішення до фінального розгляду.