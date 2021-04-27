КС Молдовы отменил решение парламента, которым у Санду забрали контроль над спецслужбами

Конституционный суд Молдовы признал неконституционным решение парламента от 3 декабря, которым президента Майю Санду лишили контроля над Службой информации и безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

27 апреля КС рассмотрел запросы депутатов Сергея Литвиненко и Дину Плынгеу, которыми они обжаловали решение парламента от 3 декабря лишить президента любых полномочий в деятельности СИБ, а также указывали, что голосование за этот проект произошло с нарушением процедуры.

Депутат Литвиненко в своем обращении аргументировал, что парламент забрал у президента практически все полномочия по СИБ. Ранее законодательство предусматривало, что парламент осуществляет парламентский контроль, а президент - координирует деятельность спецслужбы.

Также он указал на то, что несогласных депутатов лишили возможности внести поправки, так как проект зарегистрировали 1 декабря, а уже 3 декабря проголосовали в обоих чтениях.

Депутат Плынгеу в своем запросе также акцентировал на том, что проект явно имел политические мотивы и является попыткой установить контроль над важным госучреждением, поскольку только в июне 2019 года парламент проголосовал за возвращение президенту полномочий по координации деятельности СИБ. Перед этим в конце 2016 года президента лишили таких полномочий.

После обсуждения судьи объявили решение парламента от 3 декабря неконституционным.

Напомним, 3 декабря парламент Молдовы, большинство в котором имеет "Партия социалистов" Игоря Додона и его союзники, проголосовал за передачу парламента президентских полномочий по СИБ. В частности, это возможность предлагать кандидатуру на руководителя спецслужбы, утверждать его заместителей и координировать деятельность учреждения. Рассмотрение проекта сопровождался митингом сторонников Майи Санду.

Несмотря на протесты и сопротивление оппозиции, "социалисты" при поддержке депутатов от партии "Шор" и Pentru Moldova без обсуждения одобрили законопроект сразу в двух чтениях.

Впоследствии на запрос оппозиционных депутатов КС приостановил действие решения до финального рассмотрения.