Кіпр незаконно видав 3500 "золотих паспортів" родичам заможних інвесторів

Уряд Кіпру незаконно видав 3500 паспортів родичам багатих інвесторів згідно з уже неіснуючою багатомільярдною програмою громадянства в обмін на інвестиції.

Про це йдеться у звіті щодо зловживань програмою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У звіті, в якому йдеться про те, що уряд неправильно трактував закон, також встановлено, що майже 770 іноземців неправильно отримали громадянство.

Програма була привабливою для іноземних інвесторів, оскільки паспорт держави-члена Європейського союзу дозволяв вільне пересування та проживання в межах блоку.

Комісія з чотирьох членів, очолювана колишнім старшим суддею, отримала від президента Нікоса Анастасіадеса завдання провести розслідування того, що пішло не так із схемою. У своєму 515-сторінковому звіті комісія зазначила, що трохи більше половини з 6779 паспортів, які різні уряди видавали за програмою протягом 13 років, були надані повнолітнім членам сім'ї інвесторів, хоча закон цього не дозволяв.

Парламент Кіпру прийняв закон, що дозволяє уряду надавати таке громадянство членам сім'ї лише за кілька місяців до того, як програма була скасована минулого року.

Скасування цієї програми відбулося після виходу телевізійного репортажу, який показав спікера парламенту та впливового законодавця, які стверджували, що можуть добитися видачі паспорта репортеру, який представлявся представником вигаданого китайського інвестора, засудженого за шахрайство.

У звіті розглядається також роль ради міністрів, міністерств внутрішніх справ і фінансів, парламенту, банківської системи в наданні громадянства.

Кіпр офіційно був підданий критиці в ЄС за недостатню перевірку походження грошей претендентів на громадянство з числа іноземних інвесторів. В кінці 2019 року влада Кіпру була змушена відкликати 26 "золотих паспортів". Варто зазначити, що близько 40% паспортів під час дії програми було видано громадянам Росії.