Кипр незаконно выдал 3500 "золотых паспортов" родственникам состоятельных инвесторов

Правительство Кипра незаконно выдало 3500 паспортов родственникам богатых инвесторов согласно уже несуществующей многомиллиардной программе гражданства в обмен на инвестиции.

Об этом говорится в отчете о злоупотреблениях программой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В отчете, в котором говорится о том, что правительство неправильно трактовало закон, также установлено, что почти 770 иностранцев неправильно получили гражданство.

Программа была привлекательной для иностранных инвесторов, поскольку паспорт государства-члена Евросоюза позволял свободное передвижение и проживание в пределах блока.

Комиссия из четырех членов, возглавляемая бывшим старшим судьей, получила от президента Никоса Анастасиадеса задание провести расследование, что пошло не так со схемой. В своем 515-страничном отчете комиссия отметила, что чуть больше половины из 6779 паспортов, которые разные правительства выдавали по программе в течение 13 лет, были предоставлены совершеннолетним членам семей инвесторов, хотя закон этого не позволял.

Парламент Кипра принял закон, позволяющий правительству предоставлять такое гражданство членам семьи всего за несколько месяцев до того, как программа была отменена в прошлом году.

Отмена этой программы произошла после выхода телевизионного репортажа, который показал спикера парламента и влиятельного законодателя, утверждавших, что могут добиться выдачи паспорта репортеру, который представлялся представителем вымышленного китайского инвестора, осужденного за мошенничество.

В отчете рассматривается также роль совета министров, министерств внутренних дел и финансов, парламента, банковской системы в предоставлении гражданства.

Кипр официально был подвергнут критике в ЕС за недостаточную проверку происхождения денег претендентов на гражданство из числа иностранных инвесторов. В конце 2019 года власти Кипра были вынуждены отозвать 26 "золотых паспортов". Стоит отметить, что около 40% паспортов за время действия программы было выдано гражданам России.