Україна вийшла з топ-3 експортерів курятини до ЄС за підсумками січня-лютого 2021

Україна за підсумками січня-лютого 2021 року вийшла з трійки найбільших експортерів курятини до країн Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить звіт Єврокомісії на основі даних Євростату.

За січень-лютий 2021 року Україна експортувала до ЄС близько 1,33 тис. тонн м’яса птиці, тоді як за цей самий період у 2020 році - майже 13,3 тис. тонн, та втратила третю позицію серед найбільших експортерів птиці, опустившись на четверту сходинку.

Перше та друге місця найбільших експортерів знову зайняли Бразилія і Таїланд. На третій сходинці замість України опинився Китай. Слід зазначити, що показники експорту порівняно з 2020 роком зменшилися майже у всіх країн.

Водночас за цей самий період Україна стала другим найбільшим імпортером м’яса птиці з ЄС. Кількість імпортованої продукції, порівняно з січнем-лютим 2020 року, зросла на 45,8%.

Як повідомлялося раніше, Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт курятини до країн Євросоюзу на 18,8%, але при цьому стала третім найбільшим постачальником м'яса птиці в цей регіон.