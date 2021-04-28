Украина вышла из топ-3 экспортеров курятины в ЕС по итогам января-февраля 2021 года

Украина по итогам января-февраля 2021 года вышла из тройки крупнейших экспортеров курятины в страны Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует отчет Еврокомиссии на основе данных Евростата.

За январь-февраль 2021 года Украина экспортировала в ЕС около 1,33 тыс. тонн мяса птицы, тогда как за этот же период в 2020 году - почти 13,3 тыс. тонн, и потеряла третью позицию среди крупнейших экспортеров птицы, опустившись на четвертую строчку.

Первое и второе места крупнейших экспортеров вновь заняли Бразилия и Таиланд. На третьей строчке вместо Украины оказался Китай. Следует отметить, что показатели экспорта по сравнению с 2020 годом уменьшились почти во всех странах.

В то же время за этот же период Украина стала вторым крупнейшим импортером мяса птицы из ЕС. Количество импортируемой продукции по сравнению с январем-февралем 2020 года выросло на 45,8%.

Как сообщалось ранее, Украина по итогам 2020 года сократила экспорт курятины в страны Евросоюза на 18,8%, но при этом стала третьим крупнейшим поставщиком мяса птицы в этот регион.