Європарламент: ковід-сертифікат має діяти не довше року і не дискримінувати нещеплених

У четвер Європарламент узгодив свою переговорну позицію щодо пропозиції про отримання сертифіката для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Євродепутати погодилися, що замість цифрового зеленого сертифіката, як пропонується Єврокомісією, сертифікат повинен називатися "Сертифікат ЄС щодо COVID-19 ".

Пропозицію схвалили 540 депутатів Європарламенту, тоді як 119 проголосували проти, ще 31 утримався.

Євродепутати вважають, що сертифікат повинен діяти щонайбільше 12 місяців.

"Документ, який може бути у цифровому або паперовому форматі, підтверджуватиме, що людина була щеплена проти коронавірусу або, як альтернатива, що вона нещодавно отримала негативні результати тестів або вилікувалася від інфекції", - йдеться у повідомленні.

В Європарламенті також наголосили, що ці сертифікати не повинні служити проїзними документами або передумовою для поїздок, що раніше викликало занепокоєння комітету з громадянських свобод парламенту під час засідання в середині квітня.

Пізніше Рада ЄС звернула увагу на це занепокоєння, попереджаючи, що Комісія не повинна дозволити, щоб сертифікати стали фактичною передумовою для поїздок.

Коментуючи голосування на пленарному засіданні, голова Комітету з громадянських свобод і доповідач Хуан Фернандо Лопес Агілар заявив, що сертифікат ЄС щодо COVID-19 повинен бути встановлений для того, щоб відновити довіру людей до свободи пересування під час боротьби з вірусом, яка продовжується.

"Держави-члени повинні безпечно координувати свою реакцію та забезпечувати вільне пересування громадян всередині ЄС. Вакцини та тести повинні бути доступними та безкоштовними для всіх громадян. Держави-члени не повинні вводити подальші обмеження після того, як сертифікат набуде чинності ", - сказав Агілар.

Інші члени Європарламенту також закликали держави-члени утримуватися від введення додаткових обмежень на поїздки для мандрівників, які мають сертифікати ЄС щодо COVID-19, включаючи карантин, самоізоляцію або тестування.

Вони також наполягають на тому, що країни ЄС повинні "забезпечити загальне, доступне, своєчасне та безкоштовне тестування", щоб уникнути дискримінації тих, хто не щеплений.

Згідно з пресрелізом, держави-члени повинні приймати сертифікати про щеплення, видані в інших державах-членах для громадян, які були повністю щеплені однією з вакцин, дозволеною Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

ЄС працює над запуском "цифрового зеленого сертифіката" до літніх канікул. Він повинен поширюватися на всіх, хто був вакцинований проти коронавірусу, має негативний тест або недавно перехворів.

Ключем до цифрового сертифіката ЄС є QR-код, що містить особисті дані, і Єврокомісія заявляє, що він буде безпечним і надійним. Вона працює з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щоб гарантувати визнання сертифіката за межами Європи.