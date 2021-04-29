Европарламент: ковид-сертификат должен действовать не более года и не дискриминировать непривитых

В четверг Европарламент согласовал свою переговорную позицию по предложению о получении сертификата для подтверждения права на свободное передвижение в Европе во время пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-служба Европарламента.

Евродепутаты согласились, что вместо цифрового зеленого сертификата, как предлагается Еврокомиссией, сертификат должен называться "Сертификат ЕС по COVID-19".

Предложение одобрили 540 депутатов Европарламента, тогда как 119 проголосовали против, еще 31 воздержался.

Евродепутаты считают, что сертификат должен действовать максимум 12 месяцев.

"Документ, который может быть в цифровом или бумажном формате, подтверждающий, что человек был привит от коронавируса или, как альтернатива, что она недавно получил негативные результаты тестов или вылечился от инфекции", - говорится в сообщении.

В Европарламенте также отметили, что эти сертификаты не должны служить проездным документом или условием для поездок, что раньше вызывало беспокойство комитета по гражданским свободам парламента во время заседания в середине апреля.

Позже Совет ЕС обратил внимание на это беспокойство, предупреждая, что Комиссия не должна позволить, чтобы сертификаты стали фактическим условием для поездок.

Комментируя голосования на пленарном заседании, председатель Комитета по гражданским свободам и докладчик Хуан Фернандо Лопес Агилар заявил, что сертификат ЕС по COVID-19 должен быть установлен для того, чтобы восстановить доверие людей к свободе передвижения во время борьбы с вирусом, которая продолжается.

"Государства-члены должны безопасно координировать свою реакцию и обеспечивать свободное передвижение граждан внутри ЕС. Вакцины и тесты должны быть доступными и бесплатными для всех граждан. Государства-члены не должны вводить дальнейшие ограничения после того, как сертификат вступит в силу", - сказал Агилар.

Другие члены Европарламента также призвали государства-члены воздерживаться от введения дополнительных ограничений на поездки для путешественников, которые имеют сертификаты ЕС по COVID-19, включая карантин, самоизоляцию или тестирования.

Они также настаивают на том, что страны ЕС должны "обеспечить общее, доступное, своевременное и бесплатное тестирование", чтобы избежать дискриминации тех, кто не привит.

Согласно пресс-релизу государства-члены должны принимать сертификаты о прививках, выданные в других государствах-членах для граждан, которые были полностью привиты одной из вакцин, разрешенной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

ЕС работает над запуском "цифрового зеленого сертификата" до летних каникул. Он должен распространяться на всех, кто был вакцинирован против коронавируса, имеет отрицательный тест или недавно переболел.

Ключом к цифровому сертификата ЕС QR-код, содержащий личные данные, и Еврокомиссия заявляет, что он будет безопасным и надежным. Она работает с Всемирной организацией здравоохранения, чтобы гарантировать признание сертификата за пределами Европы.