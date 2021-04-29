МЗС України вважає дискримінацією покарання Гончаренка у ПАРЄ

Міністерство закордонних справ України засудило рішення ПАРЄ накласти санкції на члена української делегації Олексія Гончаренка.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" заявив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

Ніколенко відзначив, що МЗС висловлює підтримку українській делегації в ПАРЄ та засуджує "дискримінаційне ставлення до одного із її членів".

На думку міністерства, рішення регламентного комітету ПАРЄ дисонує із "зухвалою поведінкою делегації Російської Федерації, яка зводить свою участь в асамблеї виключно до прикриття та виправдання агресивних дій російського керівництва проти країн-сусідів".

"ПАРЄ має відігравати ту важливу роль, якою її наділили батьки-засновники. Насамперед це стосується ефективного захисту верховенство права, прав людини та демократії в усіх державах-членах Ради Європи. Лідерство організації особливо потрібне зараз для протидії протиправним діям Росії, яка, зневажаючи демократичні норми, розв’язала збройну агресію в центрі Європи та чинить масові порушення прав людини на окупованих нею територіях України, Грузії та Молдови", – зазначив Ніколенко.

27 квітня стало відомо, що українського депутата Олексія Гончаренка позбавили права виступу на три місяці за скаргою глави російської делегації в Асамблеї.

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Скарга Пьотра Толстого стосувалася двох епізодів, що сталися на сесії у січні 2021 року. Тоді Гончаренко розкритикував Путіна і російською закликав громадян РФ припинити його правління, а також запостив на своїй Facebook-сторінці відео з особистими образами на адресу Толстого.

Постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ висловила "глибоке розчарування" щодо цього рішення.

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Про те, що відбувається зараз у ПАРЄ і яку причину мають ці події – дивіться у відеоблозі "Європейської правди":