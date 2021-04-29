МИД Украины считает дискриминацией наказание Гончаренко в ПАСЕ

Министерство иностранных дел Украины осудило решение ПАСЕ наложить санкции на члена украинской делегации Алексея Гончаренко.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил спикер МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Николенко отметил, что МИД выражает поддержку украинской делегации в ПАСЕ и осуждает "дискриминационное отношение к одному из ее членов".

По мнению министерства, решение регламентного комитета ПАСЕ диссонирует с "вызывающим поведением делегации Российской Федерации, которая сводит свое участие в ассамблее исключительно к прикрытию и оправданию агрессивных действий российского руководства против стран-соседей".

"ПАСЕ играть ту важную роль, которой ее наделили отцы-основатели. Прежде всего, это касается эффективной защиты верховенства права, прав человека и демократии во всех государствах-членах Совета Европы. Лидерство организации особенно необходимо сейчас для противодействия противоправным действиям России, которая, пренебрегая демократическими нормами, решилась на вооруженную агрессию в центре Европы и массово нарушает права человека на оккупированных ею территориях Украины, Грузии и Молдовы", - отметил Николенко.

27 апреля стало известно, что украинского депутата Алексея Гончаренко лишили права выступления на три месяца по жалобе главы российской делегации в Ассамблее.

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Жалоба Петра Толстого касалась двух эпизодов, произошедших на сессии в январе 2021 года. Тогда Гончаренко раскритиковал Путина и российской призвал граждан РФ прекратить его правления, а также разместил на своей Facebook-странице видео с личными оскорблениями в адрес Толстого.

Постоянная делегация Верховной Рады в ПАСЕ выразила "глубокое разочарование" этим решением.

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О том, что происходит сейчас в ПАСЕ и каковы причины этих событий, смотрите в видеоблоге "Европейской правды":