У Туреччині рекордне добове число заражень коронавірусом – майже 45 тисяч

У Туреччині число підтверджених випадків коронавірусу за добу збільшилось на 44 756 – найбільше число заражень з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

Кількість пацієнтів з коронавірусною хворобою у лікарнях Туреччини збільшилася на 1483 за останні 24 години.

186 людей померли, загальна кількість померлих від коронавірусу становить 32 078.

Загальна кількість підтверджених випадків у Туреччині сягнула 3 445 052.

За останні 24 години близько 23 214 пацієнтів одужали, повідомило міністерство охорони здоров’я.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив про посилення заходів для боротьби з епідемією, включаючи повернення повних загальнодержавних локдаунів на вихідні для священного ісламського місяця Рамадан - з середини квітня до середини травня.

Комендантська година по всій країні з 21:00 до 5:00 залишається чинною.