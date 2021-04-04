В Турции рекордное суточное число заражений коронавирусом - почти 45 тысяч

В Турции число подтвержденных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 44 756 - наибольшее число заражений с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

Количество пациентов с коронавирусной болезнью в больницах Турции увеличилось на 1483 за последние 24 часа.

186 человек умерли, общее количество умерших от коронавируса составляет 32078.

Общее количество подтвержденных случаев в Турции достигло 3445052.

За последние 24 часа около 23 214 пациентов выздоровели, сообщило министерство здравоохранения.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об усилении мер по борьбе с эпидемией, включая возврат полных общегосударственных локдаунов на выходные для священного исламского месяца Рамадан - с середины апреля до середины мая.

Комендантский час по всей стране с 21:00 до 5:00 остается в силе.