Греція повторила вимогу багатомільярдних репарацій до Німеччини

Уряд Греції відновив вимогу переговорів з Німеччиною щодо репарацій воєнного часу напередодні 80-ї річниці вторгнення німецьких військ у Грецію у Другій світовій війні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Питання залишається відкритим, поки наші вимоги не будуть задоволені. Ці вимоги є дійсними та активними, і вони будуть заявлені будь-якими способами", - заявив представник МЗС Греції Александрос Папайоанну.

Востаннє Греція офіційно закликала до переговорів у 2019 році під керівництвом лівого прем'єр-міністра Алексіса Ципраса. Але уряд нинішнього консервативного прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса заявив у січні 2020 року, що Афіни все ще вважають це питання відкритим, хоча досі він утримувався від тиску на Берлін з цього питання.

Грецька парламентська комісія оцінила вартість збитків, заподіяних нацистською Німеччиною в Греції під час війни, в 289 млрд євро.

Після вторгнення в Грецію 6 квітня 1941 року німецькі збройні сили здійснювали численні воєнні злочини в країні, під час конфлікту загинули десятки тисяч мирних жителів.

Німеччина заявила, що вважає питання репарацій вирішеним за допомогою так званої угоди "Два плюс чотири", підписаної в 1990 році, яка дозволила об'єднаній Німеччині стати повністю суверенною наступного року. Підписали договір колишні Східні та Західні Німеччини та колишні окупаційні держави - Франція, США, Велика Британія та Радянський Союз.

Відшкодування у документі прямо не згадувалося. Такі країни, як Греція та Польща, які зазнали вторгнення Німеччини під час війни, не були включені в переговори щодо договору.

У доповіді Бундестагу в 2019 році було встановлено, що претензії Греції мають юридичну вагу, і позиція уряду названа "прийнятною", але "ні в якому разі не обов'язковою" за міжнародним правом.