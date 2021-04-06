Греция повторила требование многомиллиардных репараций от Германии

Правительство Греции возобновило требование переговоров с Германией по репарациям военного времени накануне 80-й годовщины вторжения немецких войск в Грецию во Второй мировой войне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Вопрос остается открытым, пока наши требования не будут удовлетворены. Эти требования действительны и активны, и они будут заявлены любыми способами", - заявил представитель МИД Греции Александрос Папайоанну.

Последний раз Греция официально призвала к переговорам в 2019 году под руководством левого премьер-министра Алексиса Ципраса. Но правительство нынешнего консервативного премьер-министра Кириакоса Мицотакиса заявило в январе 2020 года, что Афины все еще считают этот вопрос открытым, хотя до сих пор он воздерживался от давления на Берлин по этому вопросу.

Греческая парламентская комиссия оценила стоимость ущерба, причиненного нацистской Германией Греции во время войны, в 289 млрд евро.

После вторжения в Грецию 6 апреля 1941 года немецкие вооруженные силы осуществляли многочисленные военные преступления в стране, во время конфликта погибли десятки тысяч мирных жителей.

Германия заявила, что считает вопрос репараций решенным с помощью так называемого соглашения "Два плюс четыре", подписанного в 1990 году, которое позволило объединенной Германии стать полностью суверенной со следующего года. Подписали договор бывшие Восточные и Западные Германии и бывшие оккупационные державы - Франция, США, Великобритания и Советский Союз.

Возмещение в документе прямо не упоминалось. Такие страны, как Греция и Польша, которые подверглись вторжению Германии во время войны, не были включены в переговоры по договору.

В докладе Бундестага в 2019 году было установлено, что претензии Греции имеют юридический вес, и позиция правительства названа "приемлемой", но "ни в коем случае не обязательной" по международному праву.