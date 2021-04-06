Президент Литви пояснив, чому "вбивця" у Росії - не лише Путін 

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував свої слова про те, що вважає президента РФ Владіміра Путіна вбивцею, уточнивши, що "вбивцею" є система у Російській Федерації загалом, побудована за роки перебування Путіна на найвищих посадах.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді" у Вільнюсі.

"Вбивцею перш за все є система. І це та система, яка була створена в Росії за останні 20 років", - сказав Гітанас Науседа (Путін був вперше обраний президентом РФ майже 21 рік тому. – ЄП).

Він також сказав, що бачить можливість для зміни цієї системи навіть у разі зміни однієї людини, зауваживши, що ще за часів президентства Бориса Єльцина ситуація в Росії була інакшою.

"Нинішня система (та, яка є вбивцею) створювалася поступово, і зараз ми сприймаємо її як даність. Але це – хибне враження. Так, цю систему можливо було побудувати, але також цю систему можливо прибрати. Напевно, це потребуватиме часу, і багато часу – але це можливо. Втім, передумовою для цього є зміни в самій Росії", - зазначив Гітанас Науседа.

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