Президент Литвы объяснил, почему "убийца" в России - не только Путин

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал свои слова о том, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей, уточнив, что "убийцей" является система в Российской Федерации в целом, построенная за годы пребывания Путина на высших должностях.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде" в Вильнюсе.

"Убийцей прежде всего является система. И это та система, которая была создана в России за последние 20 лет", - сказал Гитанас Науседа (Путин был впервые избран президентом РФ почти 21 год назад. - ЕП).

Он также сказал, что видит возможность для изменения этой системы даже в случае изменения одного человека, отметив, что еще во времена президентства Бориса Ельцина ситуация в России была иной.

"Нынешняя система (та, которая является убийцей) создавалась постепенно, и сейчас мы воспринимаем ее как данность. Но это - обманчивое впечатление. Да, эту систему можно было построить, но также эту систему возможно убрать. Наверное, это потребует времени, и много времени - но это возможно. Впрочем, предпосылкой для этого являются изменения в самой России ", - отметил Науседа.

Смотрите также полную версию интервью - в видеоформате и в текстовом формате (с переводом на русский) на "Европейской правде".