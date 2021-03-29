Президент Литви погодився з Байденом: Путін – убивця

Президент Литви Гітанас Науседа стверджує, що російського президента Владіміра Путіна можна назвати вбивцею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"На жаль, так", - відповів Науседа на питання, чи міг би він слідом за президентом США Джо Байденом назвати Путіна вбивцею.

За словами президента Литви, Росія демонстративно не зважає на територіальну цілісність сусідніх країн, таких як Україна.

"Я бачу безліч ознак, які демонструють явну байдужість, назвемо це так, стосовно цінностей цивілізованого світу, ігнорування права націй на самовизначення, ігнорування територіальної цілісності сусідів, що Кремль останнім часом робить досить демонстративно", - сказав Науседа.

Іншим важливим аспектом, за його словами, є ситуація всередині Росії, де режим "найбільш грубим чином" переслідує лідерів опозиції, таких, як Алєксєй Навальний.

"І далі говорити, втягнувши голову в плечі, що, знаєте, ми шукаємо, як включитися у відносини з Росією, що я іноді чую від своїх колег в Європейському союзі - це потрібно і емоційно, і територіально бути дуже далекими від того, що називається Росією, щоб говорити таке", - зазначив Науседа.

Нагадаємо, нещодавно між президентами США і Росії виникла словесна перепалка.

У недавньому інтерв’ю Джо Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Владіміра Путіна вбивцею.

Путін побажав здоров'я Байдену у відповідь на його слова і згадав дитячу приказку.