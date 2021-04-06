Інституції ЄС зазнали хакерської атаки в березні 

Європейська комісія та інші інституції ЄС зазнали хакерської атаки минулого місяця, але поки немає ніяких доказів про серйозні витоки інформації.

Про це заявив у вівторок речник Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Європейська комісія та інші установи, органи або агентства ЄС, зіткнулися з безпековим інцидентом у своїй ІТ-інфраструктурі. Розслідування відбувається на початковій стадії", - розповів речник.

За його словами, на цьому етапі ще занадто рано надавати будь-яку підтверджену інформацію.

Він повідомив, що Європейська комісія створила цілодобову службу моніторингу та активно вживає заходів щодо пом'якшення наслідків атаки.

"На цей момент серйозних витоків інформації не виявлено", - запевнив представник ЄК.

Нагадаємо, наприкінці березня Рада ЄС схвалила висновки щодо стратегії кібербезпеки ЄС, яка окреслює план дій для захисту компаній і пересічних громадян від новітніх кіберзагроз.

У висновках Рада ЄС передбачає такі кроки як створення мережі безпекових центрів на всій території блоку, які б займалися моніторингом і могли заздалегідь помічати загрозу; визначення спільного центру з кібербезпеки, який був би основним консультаційним органом для визначення політики.