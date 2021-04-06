Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США розмістять два військові кораблі у Чорному морі до 4 травня

Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер у віці 99 років

Росія пригрозила Україні "наслідками для державності" у разі вступу в НАТО

Прем'єрку Норвегії оштрафували на майже 2000 євро за порушення коронаправил






Інституції ЄС зазнали хакерської атаки в березні 

Вівторок, 6 квітня 2021, 18:32

Європейська комісія та інші інституції ЄС зазнали хакерської атаки минулого місяця, але поки немає ніяких доказів про серйозні витоки інформації.

Про це заявив у вівторок речник Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Європейська комісія та інші установи, органи або агентства ЄС, зіткнулися з безпековим інцидентом у своїй ІТ-інфраструктурі. Розслідування відбувається на початковій стадії", - розповів речник.

За його словами, на цьому етапі ще занадто рано надавати будь-яку підтверджену інформацію.

Він повідомив, що Європейська комісія створила цілодобову службу моніторингу та активно вживає заходів щодо пом'якшення наслідків атаки.

"На цей момент серйозних витоків інформації не виявлено", - запевнив представник ЄК.

Нагадаємо, наприкінці березня Рада ЄС схвалила висновки щодо стратегії кібербезпеки ЄС, яка окреслює план дій для захисту компаній і пересічних громадян від новітніх кіберзагроз.

У висновках Рада ЄС передбачає такі кроки як створення мережі безпекових центрів на всій території блоку, які б займалися моніторингом і могли заздалегідь помічати загрозу; визначення спільного центру з кібербезпеки, який був би основним консультаційним органом для визначення політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія кібербезпека
powered by lun.ua