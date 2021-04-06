Институты ЕС подверглись хакерской атаке в марте

Европейская комиссия и другие институты ЕС подверглись хакерской атаке в прошлом месяце, но пока нет никаких доказательств о серьезной утечке информации.

Об этом заявил во вторник представитель Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Европейская комиссия и другие учреждения, органы или агентства ЕС, столкнулись с инцидентом по безопасности в своей ИТ-инфраструктуре. Расследование находится на начальной стадии", - рассказал представитель.

По его словам, на этом этапе еще слишком рано давать какую-либо подтвержденную информацию.

Он сообщил, что Европейская комиссия создала круглосуточную службу мониторинга и активно принимает меры по смягчению последствий атаки.

"На данный момент серьезных утечек информации не обнаружено", - заверил представитель ЕК.

Напомним, в конце марта Совет ЕС одобрил выводы относительно стратегии кибербезопасности ЕС, которая определяет план действий для защиты компаний и рядовых граждан от новейших киберугроз.

В выводах Совет ЕС предусматривает такие шаги как создание сети безопасности центров на всей территории блока, занимающихся мониторингом и могли заранее замечать угрозу; определение общего центра по кибербезопасности, который был бы основным консультационным органом для определения политики.