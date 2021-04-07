Двічі на день за смс або формою: на Кіпрі розповіли, як випускатимуть туристів з готелів

Іноземні туристи на Кіпрі зможуть виходити за межі своїх готелів двічі на день, попередньо подавши заявку через смс-повідомлення або спеціальну форму.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Cyprus Mail.

Відповідні правила підготувало міністерство туризму.

Людям, що проживають у готелях, дозволяється виходити на прогулянки за їхні межі двічі на день не довше як на три години, та тричі - у вихідні дні. Перед цим необхідно отримати дозвіл, надіславши SMS на номер 8998.

На випадки, коли туристи через технічні труднощі не зможуть відправити SMS, дозвіл можна буде отримати, заповнивши форму "Повідомлення про пересування". Її надаватимуть через туристичні фірми або готелі, де проживають мандрівники.

Спершу поширювалися чутки про те, що з формою туристи зможуть вільно пересуватися з 6 ранку до 11 вечора без обмежень. Проте згодом гендиректор Асоціації готелів Кіпру Філокіпрос Роусоунідес пояснив, що правило про два виходи на день поширюватиметься на всіх, а форма є лише замінником SMS-повідомлення, якщо з цим виникають проблеми.

Обмеження на вихід з дому діють і для жителів Кіпру - виходити дозволено двічі на день у будні дні не більш ніж на три години, та тричі - у вихідні дні, також після надсилання SMS і отримання дозволу.

З 23-00 до 5 ранку діє комендантська година, коли пересування можливе лише з виняткових причин.

Нагадаємо, Кіпр вніс Україну до переліку країн "червоної" зони, що дозволяє українцям в'їзд на острів за виконання низки умов. Раніше Україна була у "сірій зоні", звідки в'їзд був можливим лише за спеціальним дозволом.

Приналежність країн до відповідних категорій (зон) переглядається щотижня на підставі даних звіту Європейського центру профілактики та контролю захворювань (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) з урахуванням епідемічної ситуації у тій чи іншій країні.

На 5 квітня, Україна залишалася у червоному списку.