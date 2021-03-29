Кіпр вніс Україну в список країн, з яких дозволений в’їзд з 1 квітня

Кіпр вніс Україну до переліку країн "червоної" зони, що дозволяє українцям за виконання низки умов в’їзд на острів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на оприлюднений 29 березня перелік МОЗ Кіпру.

Зазначається, що пасажири, які приїжджають із країн червоної категорії, повинні: а) пройти лабораторне дослідження методом ПЛР протягом 72 годин до вильоту і представити негативний результат тесту та б) пройти лабораторне дослідження після прибуття до Республіки Кіпр.

Витрати на обстеження мандрівники нестимуть самі, крім того, такі особи повинні залишатися в самоізоляції до отримання результату тесту.

Варто зазначити, що приналежність країн до відповідних категорій (зон) переглядається щотижня на підставі даних звіту Європейського центру профілактики та контролю захворювань (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) з урахуванням епідемічної ситуації у тій чи іншій країні.

Досі Україну відносили до сірої зони, з якої в’їзд дозволявся лише за спеціальним дозволом.