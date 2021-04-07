Дважды в день по смс или форме: на Кипре объяснили, как будут выпускать туристов из отелей

Иностранные туристы на Кипре смогут выходить за пределы своих отелей дважды в день, предварительно подав заявку через смс-сообщение или заполнив специальную форму.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Cyprus Mail.

Соответствующие правила подготовило министерство туризма.

Людям, проживающим в отелях, разрешается выходить на прогулки за их пределы дважды в день не более чем на 3 часа, и трижды - в выходные дни. Перед этим необходимо получить разрешение, отправив SMS на номер 8998.

На случаи, когда туристы из-за технических трудностей не смогут отправить SMS, разрешение можно будет получить, заполнив форму "Сообщение о передвижении". Ее будут предоставлять через туристические фирмы или гостиницы, где проживают туристы.

Сначала ходили слухи о том, что с формой туристы смогут свободно передвигаться с 6 утра до 11 вечера без ограничений. Однако впоследствии гендиректор Ассоциации отелей Кипра Филокипрос Роусоунидес объяснил, что правило о два выхода на день будет распространяться на всех, а форма есть только заменителем SMS-сообщения, если с этим возникают проблемы.

Ограничения на выход из дома действуют и для жителей Кипра - выходить разрешено дважды в день в будни дни не более чем на 3 часа, и трижды - в выходные дни, а также после отправки SMS и получения разрешения.

С 23-00 до 5 утра действует комендантский час, когда передвижение возможно только по исключительным причинам.

Напомним, Кипр внес Украину в перечень стран "красной" зоны, что разрешает украинцам въезд на остров при выполнении ряда условий. Ранее Украина была в "серой зоне", откуда въезд был возможным только по специальному разрешению.

Принадлежность стран к соответствующим категориям (зонам) пересматривается еженедельно на основании данных отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) с учетом эпидемической ситуации в той или иной стране.

На 5 апреля, Украина оставалась в красном списке.