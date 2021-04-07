Канцлер Австрії не чекатиме схвалення агентства ЄС для купівлі російської вакцини

Канцлер Австрії Себастьян Курц не чекатиме схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) для купівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Це багато в чому залежить від того, скільки часу займе цей процес затвердження і з яких причин він затягується", - сказав Курц.

На його думку, криза з коронавірусом не повинна бути пов'язана з геополітичними проблемами.

Раніше Курц заявляв, що Австрія вже цього тижня може замовити мільйон доз російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Спочатку Курц говорив що Австрія не використовуватиме "Спутник V" без схвалення EMA, але пізніше про це не згадував.

Потенційна угода передбачає доставку 300 тисяч доз у квітні, 500 тисяч у травні та 200 тисяч на початку червня, додав Курц.

Тільки дві країни ЄС, Угорщина і Словаччина, наразі замовили російську вакцину.

Це питання викликало бурхливу суперечку в Словаччині, що спровокувала політичну кризу та відставку прем'єр-міністра Ігоря Матовича.