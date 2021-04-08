Меркель зажадала від Путіна припинити військове нарощення біля України

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зажадала в телефонній розмові з президентом Росії Владіміром Путіним, щоб РФ припинила нарощування військової потужності біля українських кордонів.

Про це йдеться в заяві уряду Німеччини в четвер, яку цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Зокрема, мова йшла про посилення російської військової присутності в околицях Східної України", - йдеться в заяві.

"Канцлерка зажадала, щоб це нарощення було згорнуте, щоб знизити ескалацію ситуації", - заявила пресслужба уряду.

Пресслужба Кремля раніше у своєму повідомленні за підсумками розмови заявила, що Путін у телефонній розмові з Меркель звинуватив Київ у провокаціях і цілеспрямованому загостренні ситуації на лінії зіткнення на Донбасі.

Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. Крім того, Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України.

8 квітня Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом на схід України.

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитрій Козак, який бере участь у нормандських переговорах у ролі політрадника, 8 квітня заявив, що початок Києвом бойових дій на Донбасі може змусити Росію стати на захист своїх громадян і стати "початком кінця України".