Нормандський партнер Єрмака погрожує "початком кінця України" у разі бойових дій на Донбасі 

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитрій Козак, який бере участь у нормандських переговорах у ролі політрадника, заявив, що початок Києвом бойових дій на Донбасі може змусити Росію стати на захист своїх громадян і стати "початком кінця України".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське видання "Коммерсант".

"Я вважаю, що є вже такі оцінки, і підтримую ці оцінки, які є і всередині України, що початок бойових дій - це початок кінця України. Це самостріл, постріл собі не в ногу, а в скроню", - сказав він.

За словами Козака, в разі відновлення військових дій на Донбасі Росія буде змушена стати на захист своїх громадян в залежності від масштабу конфлікту. До лютого 2021 року російські паспорти отримали понад 600 тисяч жителів ОРДЛО, підкреслює видання.

"Все залежить від того, який масштаб буде пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, влаштована Сребрениця, мабуть, змушені будемо стати на захист", - заявив Козак на зустрічі з експертами Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН.

Козак також заявив, якщо "нескінченно петляти", як, за його словами, це робить Україна і її партнери, то "можливий курс на заморожування" конфлікту.

"З точки зору можливостей практично врегулювати конфлікт, вважаю, що він може бути врегульований, ну, за рік. Можна всі ці питання вирішити, якщо діяти послідовно, дотримуватися раніше досягнутих домовленостей", - сказав він.

Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. 8 квітня Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом на схід України.

Тим часом у четвер президент РФ Владімір Путін у телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель звинуватив Київ у цілеспрямованому загостренні ситуації на лінії зіткнення на Донбасі.