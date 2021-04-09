Північна Ірландія: поліція застосувала водомети для розгону протестів

Поліція застосувала водомети для розгону учасників заворушень, які сьому ніч поспіль тривають на вулицях північноірландського Белфаста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Після закликів до спокою цього тижня на вулицях західного Белфаста в четвер знову спалахнуло насильство. Банди молодих людей, що зібралися на території націоналістичної громади на Спрінгфілд-роуд, недалеко від місця масових заворушень у ніч на середу, кидали в поліцію каміння та феєрверки.

Поліція закликала учасників заворушень "негайно розійтися, інакше буде використаний водомет". Однак присутні продовжували обстрілювати поліцію, і після кількох попереджень правоохоронці застосували водомет.

Пізніше ввечері з'явилися повідомлення про те, що поліція попередила про застосування пластикових куль.

Пластикові кулі не використовуються як засіб контролю натовпу в жодній частині Британії, крім Північної Ірландії, і їх використання було засуджено правозахисними групами. Шість пластикових куль було випущено поліцією під час подій увечері в середу.

Як повідомлялося, під час заворушень в ніч на четвер у Белфасті їх учасники спочатку викрали, а потім спалили міський автобус.

Нічні заворушення в Белфасті тривають вже тиждень. Причиною стало рішення прокуратури Північної Ірландії минулого тижня не карати нікого за участь у похороні високопоставленого бойовика Ірландської республіканської армії. У похороні, незважаючи на протиепідемічні обмеження, взяли участь близько 2000 людей, у тому числі 24 політики з партії Шин Фейн .

Це рішення посилило напруженість серед північноірландських уніоністів та лоялістів, тобто прихильників збереження провінції у складі Сполученого Королівства.

Вже кілька тижнів вони дедалі голосніше висловлюють своє невдоволення Північноірландським протоколом, який є частиною угоди про Brexit і який фактично створив митний кордон між нею та рештою Британії.