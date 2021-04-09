Северная Ирландия: полиция применила водометы для разгона протестов
Полиция применила водометы для разгона участников беспорядков, которые седьмую ночь подряд продолжаются на улицах североирландского Белфаста.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
После призывов к спокойствию на этой неделе на улицах западного Белфаста в четверг вновь вспыхнуло насилие. Банды молодых людей, собравшихся на территории националистической общины на Спрингфилд-роуд, недалеко от места массовых беспорядков в ночь на среду, бросали в полицию камни и файеры.
Полиция призвала участников беспорядков "немедленно разойтись, иначе будет использован водомет". Однако присутствующие продолжали обстреливать полицию, и после нескольких предупреждений стражи порядка применили водомет.
Позже вечером появились сообщения о том, что полиция предупредила о применении пластиковых пуль.
Пластиковые пули не используются как средство контроля толпы в одной части Британии, кроме Северной Ирландии, и их использование было осуждено правозащитными группами. Шесть пластиковых пуль было выпущено полицией во время событий вечером в среду.
Как сообщалось, во время беспорядков в ночь на четверг в Белфасте их участники сначала похитили, а затем сожгли городской автобус.
Ночные беспорядки в Белфасте продолжаются уже неделю. Причиной стало решение прокуратуры Северной Ирландии на прошлой неделе не наказывать никого за участие в похоронах высокопоставленного боевика Ирландской республиканской армии. В похоронах, несмотря на противоэпидемические ограничения, приняли участие около 2000 человек, в том числе 24 политики из партии Шин Фейн.
Это решение усилило напряженность среди североирландских унионистов и лоялистов, то есть сторонников сохранения провинции в составе Соединенного Королевства.
Уже несколько недель они все громче выражают свое недовольство североирландском протоколом, который является частью соглашения о Brexit и фактически создал таможенную границу между ней и остальными Великобритании.