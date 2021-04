У Північній Ірландії на шосту ніч заворушень викрали і спалили автобус

Під час заворушень в ніч на четвер у Белфасті їх учасники спочатку викрали,а потім спалили міський автобус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Парламент Північної Ірландії зустрінеться у четвер вранці, щоб отримати доповідь про триваючі заворушення після викрадення та підпалу автобуса в Белфасті під час шостої ночі насильства поспіль.

Автобус був підпалений на перетині між націоналістичною та юніоністською громадами, повідомила поліцейська служба Північної Ірландії. Учасники заворушень закидали поліцію камінням, а також напали на фотографа, який здійснював зйомку сутичок.

Також на межі двох громад учасники заорушень підпалили шини і сміттєві баки.

Перший міністр Північної Ірландії Арлін Фостер засудила заворушення: "Немає виправдання для насильства. Це неправильно і це повинно зупинитися ".

VIDEO: The remains of a burned bus in #Belfast are removed after a night of unrest. #NorthernIreland's leaders have condemned rioting stemming from the territory's pro-UK community, including a petrol-bomb attack on the bus, as police probed possible paramilitary involvement pic.twitter.com/kqvSlnPAi4