У Північній Ірландії на шосту ніч заворушень викрали і спалили автобус

Під час заворушень в ніч на четвер у Белфасті їх учасники спочатку викрали,а потім спалили міський автобус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Парламент Північної Ірландії зустрінеться у четвер вранці, щоб отримати доповідь про триваючі заворушення після викрадення та підпалу автобуса в Белфасті під час шостої ночі насильства поспіль.

Автобус був підпалений на перетині між націоналістичною та юніоністською громадами, повідомила поліцейська служба Північної Ірландії. Учасники заворушень закидали поліцію камінням, а також напали на фотографа, який здійснював зйомку сутичок.

Також на межі двох громад учасники заорушень підпалили шини і сміттєві баки.

Перший міністр Північної Ірландії Арлін Фостер засудила заворушення: "Немає виправдання для насильства. Це неправильно і це повинно зупинитися ".

VIDEO: The remains of a burned bus in #Belfast are removed after a night of unrest. #NorthernIreland's leaders have condemned rioting stemming from the territory's pro-UK community, including a petrol-bomb attack on the bus, as police probed possible paramilitary involvement pic.twitter.com/kqvSlnPAi4 — AFP News Agency (@AFP) April 8, 2021

Прем’єр Британії Борис Джонсон також засудив насильство: "Я глибоко стурбований сценами насильства в Північній Ірландії, особливо нападами на поліцейських, які захищають громадськість та бізнес, нападами на водія автобуса та нападом на журналіста. Шлях вирішення розбіжностей - це діалог, а не насильство чи злочинність".

Заворушення на вулицях Белфаста тривали вже шосту ніч. Причиною стало рішення прокуратури Північної Ірландії минулого тижня не карати нікого за участь у похороні високопоставленого бойовика Ірландської республіканської армії. У похороні, незважаючи на протиепідемічні обмеження, взяли участь близько 2000 людей, у тому числі 24 політики з партії Шин Фейн .

Це рішення посилило напруженість серед північноірландських уніоністів та лоялістів, тобто прихильників збереження провінції у складі Сполученого Королівства.

Вже кілька тижнів вони дедалі голосніше висловлюють своє невдоволення Північноірландським протоколом, який є частиною угоди про Brexit і який фактично створив митний кордон між нею та рештою Британії.