Президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Париж, де зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в коментарі Kyiv Post, передає "Європейська правда".

"Головною метою візиту є особиста зустріч з Макроном", - сказав де Понсен.

Двома найбільшими темами президентського порядку денного буде нарощування військової присутності Росії біля східного кордону України та статус українських реформ, зокрема, створення незалежної та надійної судової влади.

Франція стурбована російськими кроками, де Понсен назвав нарощування сил РФ "суттєво відмінним від того, що ми бачили в попередні роки".

Раніше видання ZN.UA з посиланням на джерело в дипломатичних колах повідомило, що розмова в тристоронньому форматі президентів України і Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, а також канцлерки Німеччини Ангели Меркель очікується цього тижня.

За словами джерела, ця розмова повинна була відбутися відразу ж після відеоконференції за участю Меркель, Макрона і президента РФ Владіміра Путіна, проте не відбулася через проблеми з узгодженням часу розмови.

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