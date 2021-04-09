Президент Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Париж, где встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в комментарии Kyiv Post, передает "Европейская правда".

"Главной целью визита является личная встреча с Макроном", - сказал де Понсен.

Двумя крупнейшими темами президентского повестки дня будет наращивание военного присутствия России у восточной границы Украины и статус украинских реформ, в частности, создание независимого и надежной судебной власти.

Франция обеспокоена российскими шагами, де Понсен назвал наращивание сил РФ "существенно отличным от того, что мы видели в предыдущие годы".

Ранее издание ZN.UA со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщил, что разговор в трехстороннем формате президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель ожидается на этой неделе.

По словам источника, этот разговор должен был состояться сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и президента РФ Владимира Путина, однако не состоялась из-за проблем с согласованием времени разговора.

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