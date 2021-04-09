Офіс президента підтвердив візит Зеленського до Ердогана 10 квітня
Президент України Володимир Зеленський 10 квітня відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідний анонс розміщений на сайті глави держави.
"Глава держави зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною", - йдеться у повідомленні.
Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.
Раніше про візит Зеленського повідомили турецькі ЗМІ, зазначивши, що головними темами візиту стануть співпраця в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю та туризм.
У лютому 2020 року президент Туреччини відвідав Київ у рамках 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня обох країн.
У жовтні Зеленський відвідав Туреччину з офіційним візитом, в ході якого він зустрівся з Ердоганом і підписав угоди про співпрацю у сфері оборони.
Про підсумки жовтневого візиту Зеленського читайте у статті: Без вільної торгівлі, але з контрактами в оборонці: про що домовився Зеленський у Стамбулі