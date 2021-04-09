Офис президента подтвердил визит Зеленского к Эрдогану 10 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий анонс размещен на сайте главы государства.

"Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.

Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Ранее о визите Зеленского сообщили турецкие СМИ, отметив, что главными темами визита станут сотрудничество в оборонной сфере, соглашение о свободной торговле и туризм.

В феврале 2020 президент Турции посетил Киев в рамках 8-го заседания Стратегического совета высокого уровня обеих стран.

В октябре Зеленский посетил Турцию с официальным визитом, в ходе которого он встретился с Эрдоганом и подписал соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Об итогах октябрьского визита Зеленского читайте в статье: Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле