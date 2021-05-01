Санкції проти європолітиків обмежують вплив Росії у ПАРЄ – доповідач у справі Навального

Запровадження Російською Федерацією санкцій проти декількох європейських політиків, зокрема доповідача Парламентської асамблеї Ради Європи у справі російського опозиційного політика Олексія Навального, обмежує позиції РФ.

Про це заявив французький парламентарій Жак Мер, який є доповідачем ПАРЄ у справі Навального, передає "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Здивований цим рішенням, адже Рада Європи не запровадила санкцій проти Росії. Це рішення не змінює мій мандат та не матиме впливу на зміст доповіді, яка базуватиметься на фактах і законі. Росія обмежує свою спроможність представити свою думку доповідачу по Навальному", - заявив французький парламентар.

ПАРЄ уповноважила представника делегації Франції Мера підготувати доповідь щодо справи російського опозиційного політика Навального. Планується, що доповідь буде представлена Асамблеї у червні.

Французький парламентар у процесі підготовки доповіді планував відвідати Росію.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Крім того, у "чорний список" РФ потрапили: Іварс Аболіньш, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ; Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії; Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи; Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна; Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції; Ільмар Томуск, глава Мовного департаменту Естонії.