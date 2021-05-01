Санкции против европолитиков ограничивают влияние России в ПАСЕ - докладчик по делу Навального

Введение Российской Федерацией санкций против нескольких европейских политиков, в частности докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального, ограничивает позиции РФ.

Об этом заявил французский парламентарий Жак Мэр, который является докладчиком ПАСЕ по делу Навального, передает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Удивлен этим решением, ведь Совет Европы не ввела санкции против России. Это решение не меняет мой мандат и не окажет влияния на содержание доклада, базирующейся на фактах и ​​законе. Россия ограничивает свою способность представить свое мнение докладчику по Навальному ", - заявил французский парламентарий.

ПАСЕ уполномочила представителя делегации Франции Мэра подготовить доклад по делу российского оппозиционного политика Навального. Планируется, что доклад будет представлен Ассамблеи в июне.

Французский парламентарий в процессе подготовки доклада планировал посетить Россию.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел РФ объявило в пятницу персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Кроме того, в "черный список" РФ попали: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ; Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвии; Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина; Оса Скотт, председатель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции; Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонии.