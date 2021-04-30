РФ оголосила віцепрезидентку Єврокомісії і главу Європарламенту персонами нон грата

Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Росії.

У заяві російське міністерство звинуватило Євросоюз у продовженні "політики нелегітимних односторонніх обмежувальних заходів щодо російських громадян і організацій".

"Тільки в березні 2021 року неправомірним обмеженням ЄС були піддані шість росіян", - сказано в заяві.

Тож у відповідь на введені 2 і 22 березня цього року Радою ЄС санкції проти шести російських громадян МЗС Росії оголосило власні обмеження проти шести громадян ЄС, серед яких - глава Європейського парламенту Давід Сассолі та заступниця голови Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності Вера Юрова. Відтепер в'їзд в РФ їм заборонений.

Крім того, у "чорний список" РФ потрапили: Іварс Аболіньш, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ; Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії; Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи; Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна; Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції; Ільмар Томуск, глава Мовного департаменту Естонії.

Читайте також На українського депутата у ПАРЄ наклали санкції за скаргою РФ

У російському міністерстві заявили, що практика введення санкцій ЄС супроводжується "антиросійської істерією" в західних ЗМІ, а всі російські пропозиції щодо вирішення будь-яких проблемних питань в режимі прямого професійного діалогу послідовно ігноруються або відкидаються.

Нагадаємо, 2 березня ЄС вирішив запровадити санкції проти чотирьох високопоставлених російських державних чиновників за ув'язнення кремлівського критика Алексєя Навального.

22 березня ЄС ввів санкції проти двох громадян Росії за "чистки геїв" у Чечні.