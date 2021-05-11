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Президенти Румунії та Польщі відвідали спільні військові навчання

Вівторок, 11 травня 2021, 15:38

Президенти Румунії та Польщі відвідали спільні військові навчання Justice Sword-2021, що проводяться у Румунії і є частиною більших навчань Defender Europe-2021.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент Румунії Клаус Йоганніс зауважив, що такі спільні тренування дуже важливі для підвищення сумісності сил, щоб військові були готові до спільних операцій.

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"Для нас, на східному флангу НАТО, дуже важливо мати добре підготовлені сили для захисту. Ми готуємося до оборони на східному флангу", - цитує його румунське Digi24.

 

Анджей Дуда зазначив, що навчання демонструють модернізацію армій обох країн та підвищення їхньої сумісності зі збройними силами інших союзників у НАТО, зокрема США, пише PAP.

Навчання є частиною масштабніших військових навчань Defender Europe-2021, до яких залучена і Україна. Це найбільші маневри армії США за останні 25 років. Географія навчань охоплює 16 європейських країн.

Президент Польщі другий день перебуває у Румунії з офіційним візитом. У понеділок 10 травня він мав офіційні зустрічі, у тому числі з румунським колегою, та брав участь у саміті "Бухарестської дев’ятки".


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