Українські військові долучаться до масштабних навчань НАТО 

Українські військові візьмуть участь в окремих заходах під час багатонаціональних масштабних навчань НАТО Defender Europe 21, які розпочалися з проведення десантування американських військових та артилерійських стрільб в рамках тренування "Fires Shock" (Вогневий удар) в Естонії.

Про це під час телефонного брифінгу повідомив полковник Даніель Міллер, командувач 41 бригади польової артилерії армії США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"В рамках заходів кампанії "Вогневий удар" однією з її центральних подій є навчання під назвою Dynamic Front, які цього року будуть проводитися як частина навчань Defender на полігоні Графенвер (Німеччина). В рамках Dynamic Front, ми використаємо бойову потужність 1800 учасників від 16 країн НАТО з усієї Європи, одна з яких включає участь України в цьому тренуванні. Всі учасники зосередять увагу на взаємосумісності та здатності працювати як єдина бойова артилерійська сила", - зазначив американський військовий.

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Керівник 7-го тренувального командування сухопутних військ США бригадний генерал Крістофер Норрі зазначив, що в широкому сенсі навчання Defender Europe 21, як і інші навчання, що проводяться на регулярній основі, мають на меті підвищити готовність та взаємосумісність між силами США, союзників по НАТО та країн-партнерів.

"Цього літа велика частини навчань Defender буде зосереджена навколо Чорного моря та регіону Балкан… Той факт, що ми будемо проводити ці навчання у регіоні від високих широт до Естонії і далі до Марокко протягом кількох наступних місяців, має дати уяву про масштаб цих навчань. Ми проводимо справжні навчання на цьому театрі цього літа, разом із нашими найкращими союзниками, такими як Естонія", - зауважив американський генерал.