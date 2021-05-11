Президенты Румынии и Польши посетили совместные военные учения Justice Sword-2021, которые проводятся в Румынии и является частью больших учений Defender Europe-2021.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что такие совместные тренировки очень важны для повышения совместимости сил, чтобы военные были готовы к совместным операциям.

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"Для нас, на восточном фланга НАТО, очень важно иметь хорошо подготовленные силы для защиты. Мы готовимся к обороне на восточном фланге", - цитирует его румынское Digi24.

Дуда отметил, что обучение демонстрируют модернизацию армий двух стран и повышение их совместимости с вооруженными силами других союзников в НАТО, в частности США, пишет PAP.

#NaŻywo | Rumunia, Smârdan. Spotkanie Prezydenta RP z polskimi żołnierzami biorącymi udział w ćwiczeniach wojskowych „Justice Sword 21" https://t.co/G3VS8cU9Cu — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 11, 2021

Учения являются частью масштабных военных учений Defender Europe-2021, к которым привлечена и Украина. Это крупнейшие маневры армии США за последние 25 лет. География учений охватывает 16 европейских стран.

Президент Польши второй день находится в Румынии с официальным визитом. В понедельник, 10 мая он имел официальные встречи, в том числе с румынским коллегой, и принимал участие в саммите "Бухарестской девятки".