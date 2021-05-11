Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Черногория, без ограничений принимающая украинцев, отменяет комендантский час

В Молдове задержали еще одного подозреваемого в причастности к похищению Чауса

НАТО в июне не примет решение о ПДЧ, некоторые союзники не хотят провоцировать РФ - Кулеба

Восточноевропейские государства НАТО хотят усиления присутствия Альянса в регионе






Президенты Румынии и Польши посетили совместные военные учения

Вторник, 11 мая 2021, 15:38

Президенты Румынии и Польши посетили совместные военные учения Justice Sword-2021, которые проводятся в Румынии и является частью больших учений Defender Europe-2021.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что такие совместные тренировки очень важны для повышения совместимости сил, чтобы военные были готовы к совместным операциям.

Читайте также
На военных учениях в Эстонии пострадали 10 десантников армии США

"Для нас, на восточном фланга НАТО, очень важно иметь хорошо подготовленные силы для защиты. Мы готовимся к обороне на восточном фланге", - цитирует его румынское Digi24.

 

Дуда отметил, что обучение демонстрируют модернизацию армий двух стран и повышение их совместимости с вооруженными силами других союзников в НАТО, в частности США, пишет PAP.

Учения являются частью масштабных военных учений Defender Europe-2021, к которым привлечена и Украина. Это крупнейшие маневры армии США за последние 25 лет. География учений охватывает 16 европейских стран.

Президент Польши второй день находится в Румынии с официальным визитом. В понедельник, 10 мая он имел официальные встречи, в том числе с румынским коллегой, и принимал участие в саммите "Бухарестской девятки".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Румыния Альянс
powered by lun.ua