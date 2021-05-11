Від 45 років: Грузія знову змінила рекомендацію щодо вакцини AstraZeneca

Грузія вдруге змінила рекомендацію щодо застосування вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca, знизивши нижній віковий поріг до 45 років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews, про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Тамар Габунія після засідання ради з питань імунізації.

"Рада підтримала пропозицію розширити вікову групу до 45 років", - сказала вона.

За її словами, реєстрація на щеплення для людей віком від 45 років почнеться з вечора 12 травня.

Нагадаємо, саме AstraZeneca була найпершою вакциною, отриманою Грузією. З неї стартувала вакцинація серед медиків без вікових обмежень.

Згодом на тлі паніки в усьому світі з приводу поодиноких випадків рідкісного тромбозу у щеплених пацієнтів Грузія, слідом за низкою країн, вирішила застосовувати вакцину AstraZeneca лише для людей віком від 55 років.

Нагадаємо, 7 квітня Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) дійшов до висновку, що утворення незвичайних тромбів у поєднанні з низьким вмістом тромбоцитів має бути внесене до списку дуже рідкісних побічних ефектів вакцини AstraZeneca.